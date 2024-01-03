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· Алина Алмакаева

И работающим, и неработающим: Социальный фонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: Социальный фонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

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Важная информация для граждан Российской Федерации: было объявлено о денежной государственной выплате, которую необходимо оформить в ближайшее время. Фонд социального страхования начал прием заявлений на получение пособия, которое может составлять до 15 000 рублей, сообщает primpress.

Юрист Ирина Сивакова разъяснила, что речь идет об единовременной выплате на детей, которая вступила в силу в нашей стране в текущем 2023 году. Страховой фонд Российской Федерации заявил, что прием заявлений на продление данной государственной поддержки в новом году уже начался.

Согласно действующему законодательству в России, единовременное пособие назначается на один год, и чтобы продолжать получать выплаты, необходимо подать заявление в соответствующий орган. Иными словами, граждане, желающие сохранить эти выплаты, должны каждый год документально подтверждать нужду своей семьи в государственной финансовой поддержке.

Тем, у кого срок начисления единовременного пособия заканчивается в текущем декабре, необходимо подать заявление в Фонд социального страхования до его окончания через портал госуслуг или МФЦ.

Ирина Сивакова уточнила, что если россияне не успеют подать заявление в декабре, то это не является критическим, поскольку подать его можно и позднее, однако в таком случае деньги будут начислены с месяца подачи заявления.

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