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И работающим, и неработающим: Соцфонд России начал принимать заявление на выплату 15 тысяч рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: Соцфонд России начал принимать заявление на выплату 15 тысяч рублей жителям РФ

Primpress

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Важная информация для граждан Российской Федерации: объявлена о денежной государственной выплате, которую необходимо оформить в ближайшее время. Фонд социального страхования начал принимать заявления на получение пособия, которое может составлять до 15 000 рублей, сообщает Primpress.

Юрист Ирина Сивакова разъяснила, что речь идет об единовременной выплате на детей, которая вступила в силу в России в 2023 году. Страховой фонд Российской Федерации заявил, что принятие заявлений на продление данной государственной поддержки уже началось.

Согласно действующему законодательству в России, единовременное пособие назначается на один год, и чтобы продолжать получать выплаты, необходимо подать заявление в соответствующий орган. Иными словами, граждане, желающие сохранить эти выплаты, должны каждый год документально подтверждать нужду своей семьи в государственной финансовой поддержке.

Тем, у кого срок начисления единовременного пособия заканчивается, необходимо подать заявление в Фонд социального страхования до его окончания через портал госуслуг или МФЦ.

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