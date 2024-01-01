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И работающим, и неработающим: Соцфонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: Соцфонд РФ начал прием заявлений на выплату 15 000 рублей жителям РФ

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В сответствии с информацией, полученной от Социального фонда (СФР), начался прием заявлений на получение пособия, сумма которого может достигать 15 000 рублей. Как отмечает юрист Ирина Сивакова, данное пособие подразумевает единое пособие на детей, введенное в текущем 2023 году. Кроме того, Социальный фонд Российской Федерации заявил о возможности подачи заявлений на продление данной государственной поддержки в новом году.

Согласно действующим правилам в России, единое пособие назначается на один год, и семьям необходимо представить документы для продления данной выплаты. Иными словами, граждане, желающие продолжать получать указанное пособие, должны каждый год подтверждать финансовую нуждаемость своей семьи перед государством.

Для тех россиян, чей срок начисления единого пособия истекает в текущем декабре, необходимо подать заявление в СФР до его окончания с использованием портала госуслуг или МФЦ.

Ирина Сивакова отмечает, что если граждане России не успеют подать заявление в декабре, это не является критичным, так как заявление можно будет подать и позже. Однако, начисление средств будет производиться с месяца подачи заявления.

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