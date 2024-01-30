И работающим, и неработающим: СФР принимает заявления на выплату 15 тысяч рублей

Гражданам Российской Федерации напоминают, что Соцфонд Российской Федерации продолжает принимать заявления на получение пособия на детей, сообщает ngnovoros.

Размер единовременной выплаты для ухода за ребенком достигает 15 000 рублей.

Юристы подчеркивают важность ежегодного продления пособия для продолжения получения семейных средств и призывает семьи, у которых срок пособия истек в декабре прошлого года, незамедлительно подать заявление на продление.

Пособие доступно семьям с доходом, не превышающим установленный минимум в их регионе проживания, и предоставляется как родителям, которые трудоустроены, так и тем, кто не имеет места работы. Заявки на продление можно подать через портал госуслуг или обратившись в многофункциональный центр. Хотя семьи имеют возможность подать заявление и позже, рекомендуется сделать это как можно скорее, чтобы избежать потери части средств, предназначенных для семейной поддержки.