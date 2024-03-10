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· Алина Алмакаева

И работающим, и неработающим: СФР начал принимать заявление на выплату 15 тысяч рублей жителям РФ

И работающим, и неработающим: СФР начал принимать заявление на выплату 15 тысяч рублей жителям РФ

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Важноe сообщение для российских граждан: обнародовано о возможности получить государственную финансовую помощь, которую нужно оформить в ближайшем будущем. Фонд социального страхования начал принимать заявления на получение пособия, которое может достигать суммы в 15 000 рублей, согласно информации, распространенной пресс-службой PrimPress.

Юрист Ирина Сивакова разъяснила, что это касается одноразовой выплаты на детей, которая вступила в силу в России в текущем 2024 году. Федеральный фонд социального страхования подтвердил, что прием заявлений на продление данной государственной поддержки в новом году уже начался.

В соответствии с действующим законодательством России, одноразовое пособие назначается на один год, и чтобы продолжать получать выплаты, необходимо подавать заявление в соответствующий орган. Другими словами, желающие сохранить эти выплаты, граждане должны год от года документально подтверждать нужду своей семьи в государственной финансовой поддержке.

Тем, у кого срок начисления одноразового пособия истекает в текущем декабре, необходимо подать заявление во Фонд социального страхования до его окончания через портал госуслуг или МФЦ.

Ирина Сивакова уточнила, что если граждане России не успеют подать заявление в декабре, то это не является критической ситуацией, поскольку возможно сделать это и позднее, однако деньги будут начислены с месяца подачи заявления.

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