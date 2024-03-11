И работающим, и неработающим: СФР начал принимать заявление на выплату 15 тысяч рублей гражданам РФ
dzen.ru
Гражданам Российской Федерации рассказали о возможности получить денежную выплату в ближайшее время.
Сообщается, что Социальный фонд начал принимать заявления на получение пособия в размере до 15 тысяч рублей.
Юрист Ирина Сивакова пояснила, что речь идет об едином пособии на детей, введенном в стране в 2023 году. СФР уже объявил о возможности продления этой выплаты на текущий год, и процесс подачи заявлений начался.
Пособие назначается на один год, и для продления его необходимо обратиться снова и предоставить необходимые документы. Без продления выплата будет прекращена.
Семьи, у которых срок по выплате истек в конце прошлого года, должны поспешить отправить заявку либо через онлайн-портал «Госуслуги», либо лично в МФЦ.
Получить пособие могут семьи с доходом на члена семьи ниже минимального установленного в регионе. Пособие выплачивается на каждого ребенка до 17 лет и доступно как работающим, так и неработающим родителям, при наличии объективных оснований для отсутствия работы.
Сивакова подчеркнула, что невозможность подать заявление в конце прошлого года не является критической ситуацией. Деньги будут начислены с месяца подачи заявления, сообщили в PRIMPRESS.
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