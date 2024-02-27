И работающим, и неработающим: российским пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей. Зачислят до конца февраля

Гражданам Российской Федерации сообщают, что начиная с февраля текущего года, пенсионеры по всей стране получат новую единоразовую денежную выплату, размер которой во многих случаях составит 10 000 рублей.

Согласно заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, многие пожилые граждане России смогут получить дополнительные деньги. Эти средства будут выделяться россиянам местными властями в рамках поддержки крепких семей и будут связаны с круглыми юбилеями совместной жизни.

В различных регионах могут быть различные условия для получения этой выплаты. Однако основными критериями являются официальная регистрация брака и достижение определенного срока совместной жизни, обычно от 50 до 70 лет.

По информации, предоставленной экспертом, в большем количестве случаев пенсионерам будет выделяться по 10 тысяч рублей: в Белгородской, Владимирской и Самарской областях такая сумма предусмотрена для пар, проживших вместе 50 лет. В других регионах могут быть установлены иные суммы, но важно, что получить деньги можно будет всего 1 раз, к юбилею.

Эта инициатива призвана поддержать пенсионеров, и она распространяется как на трудящихся, так и на неработающих граждан, независимо от их уровня доходов, сообщили в PRIMPRESS.