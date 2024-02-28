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И работающим, и неработающим: российским пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей. Зачислят 29 февраля

И работающим, и неработающим: российским пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей. Зачислят 29 февраля

shnyagi.net

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По информации эксперта по пенсионным вопросам Сергея Власова, новые единовременные денежные выплаты пенсионерам начнутся в начале февраля. Выплаты, обычно составляющие 10 000 рублей, будут доступны всем, независимо от трудового статуса и дохода.

Об этом сообщает PRIMPRESS.

По мнению экспертов, большое количество пенсионеров по всей стране вскоре смогут получить эту дополнительную выплату. Деньги будут выделяться гражданам местными властями в рамках поддержки крепких семей и в связи с круглыми юбилеями коммунальной жизни. Некоторые региональные власти в России уже объявили о том, что будут осуществлять такую единовременную выплату пенсионерам.

«Основными условиями для получения этой суммы являются официальная регистрация брака и юбилеи общественной жизни от 50 до 70 лет», - пояснил Власов.

Кроме того, в некоторых регионах могут быть и другие условия, например, проживание в регионе в течение определенного времени и регистрация брака в этом регионе. Но главное условие - выплата положена как неработающим, так и работающим пенсионерам, независимо от уровня их дохода. Пенсионеры могут получить эту сумму только один раз в год возвращения. По словам экспертов, в большинстве случаев сумма выплаты составляет 10 000 рублей.

Например, в Белгородской, Владимирской и Самарской областях право на получение этой суммы имеют граждане, прожившие вместе 50 лет. В Свердловской области каждый из супругов получает по 5 000 рублей, итого 10 000 рублей. Большинство пенсионеров получат выплаты с февраля при условии, что они заранее подали заявление.

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