И работающим, и неработающим: пенсионеров призвали оформить новую льготу до середины февраля

Пожилым гражданам Российской Федерации рассказали, что те, кто пользуется банковскими картами с платежной системой «Мир», имеют возможность получить дополнительные льготы, сообщает ngnovoros.

Согласно информации пенсионного эксперта, эта новая выгода доступна для всех пожилых граждан, в отличие от традиционных льгот, предоставляемых лицам с низким доходом и отсутствием трудовой занятости. Даже официально трудоустроенные пенсионеры могут воспользоваться этим бонусом.

Операторы карт «Мир» сотрудничают с многими партнерами, включая магазины продуктов питания. И именно за покупку еды как работающим, так и не работающим пенсионерам, у которых есть карта «Мир», зарегистрированная в программе лояльности, будут начисляться бонусы.

К льготам относятся скидка на доставку продуктов на дом от Сбербанка в размере 30%, которая будет начислена на первую покупку, совершенную на сайте или в приложении сервиса и скидка при первом заказе через «Сбермегамаркет». Сумма покупки должна составлять не менее 3 000 рублей, и общая сумма уменьшится на 1 000 рублей при оплате картой «Мир».

Если россияне пенсионного возраста желают воспользоваться данными бонусами, то оформить участие в программе на официальном сайте или в приложении программы нужно успеть до второй половины февраля, так как в ближе к марту данные привилегии перестанут быть доступными.