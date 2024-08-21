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И работающим, и неработающим. Эту сумму зачислят абсолютно всем пенсионерам с 22 августа

Скоро все пенсионеры России смогут рассчитывать...

vrubcovske.ru

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Скоро все пенсионеры России смогут рассчитывать на получение одинаковой суммы бонусных выплат, независимо от того, продолжают ли они работать или уже на заслуженном отдыхе.

Об этом сообщил известный пенсионный аналитик Сергей Власов. Он рассказал о запуске новой программы, которая позволит пенсионерам получать дополнительные денежные средства через поддержку банковских учреждений.

Как будет работать программа?

Суть нововведения проста: пенсионерам предлагается оформить новую банковскую карту и перевести на неё свои пенсионные выплаты. После первой зачисленной пенсии на карту, пенсионер получит одноразовый бонус от банка. По словам Сергея Власова, подобные предложения уже действуют в ряде крупных банков по всей России, активно привлекая пенсионеров к новым условиям получения пенсии.

Пример новой программы

Банк «Уралсиб» стал одним из первых, кто запустил такую программу. Он предлагает новым клиентам, которые начнут получать пенсию через их банковскую систему, приветственный бонус в размере трех тысяч рублей. «Программа стартовала в июле, и пенсионеры, оформившие перевод пенсии на новые условия в этом месяце, уже в августе получат бонусные выплаты. Переводы планируют завершить до 31 августа, а первые выплаты начнутся с 19 числа», — уточнил Власов.

Без ограничений по статусу

Эксперт отметил, что эти бонусные выплаты доступны всем пенсионерам, независимо от их трудового статуса, уровня дохода или размера пенсии. Таким образом, новая программа открывает возможность для всех пожилых граждан получить дополнительную поддержку, что особенно важно в условиях нынешней экономической ситуации.

Эти изменения призваны облегчить жизнь пенсионеров, предоставив им дополнительные финансовые возможности через удобные и современные банковские услуги, сообщает «Про Город Кирово-Чепецк».

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