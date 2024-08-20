И работающим, и неработающим. Эту сумму зачислят абсолютно всем пенсионерам с 20 августа

В скором времени каждый пенсионер в России сможет получить одинаковую сумму денег, независимо от того, работает он или нет.

Эту информацию поделился известный пенсионный аналитик Сергей Власов. Согласно его словам, скоро начнется массовое зачисление денежных средств на счета пенсионеров в рамках поддерживаемых финансовыми учреждениями программ.

Суть программы проста: пенсионер оформляет новую банковскую карту, переводит на неё получение своих пенсионных выплат, и после первой зачисленной пенсии получает от банка одноразовый финансовый бонус. Сергей Власов уточнил, что подобные предложения уже активно используются во многих банках по всей стране, привлекая пенсионеров к переходу на новые условия получения пенсии.

Например, банк «Уралсиб» недавно запустил программу, обещающую каждому новому клиенту, который начнет получать пенсию через их систему, приветственный бонус в размере трех тысяч рублей. «Программа началась в июле, и те, кто перешел на получение пенсии через новую систему в этом месяце, уже в августе получат свои выплаты. Переводы обещают завершить к 31 августа, а начнутся они уже с 19 числа», - добавил Власов.

Эксперт подчеркивает, что такие выплаты доступны всем пенсионерам без ограничений по трудовому статусу, уровню дохода или размеру пенсии, сообщает prochepetsk.ru.