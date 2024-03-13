И работающих, и неработающих: стало известно кого призовут. Россиян предупредили, когда и что это будет

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ, касающийся проведения военных сборов в 2024 году, который теперь доступен на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с документом, на военные сборы будут направлены граждане, состоящие в запасе.

Согласно новому указу, в следующем году предстоит призыв запасников для участия в сборах, организуемых различными военными и спасательными структурами, включая Вооруженные силы РФ и войска Национальной гвардии РФ. Подготовка к проведению этих сборов включает разработку соответствующих директив Минобороны, на основе которых будут высылаться повестки.

В указе уточняется, что военные сборы являются частью ежегодной подготовки резервистов, направленной на повышение их боевой готовности. Длительность таких сборов может составлять до двух месяцев, при этом общая продолжительность службы в запасе не должна превышать 12 месяцев.

Кроме того, в документе прописаны условия, при которых отдельные категории граждан могут быть освобождены от участия в сборах. Это касается лиц с ограниченной годностью к службе по состоянию здоровья, представителей определенных профессий и граждан, находящихся в особых жизненных обстоятельствах.

Указ задает направление для органов государственной власти на обеспечение организации и проведения военных сборов, подчеркивая значимость этих мероприятий для обороноспособности страны. Таким образом, документ подчеркивает ответственный подход к вопросам национальной безопасности и готовности к защите страны, сообщает chita.ru.