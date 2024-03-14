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И работающих, и неработающих: стало известно кого призовут. Граждан России предупредили, когда и что это будет

И работающих, и неработающих: стало известно кого призовут. Граждан России предупредили, когда и что это будет

istok23.ru

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Президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому в 2024 году состоится призыв резервистов для участия в военных сборах.

Это решение было официально опубликовано на портале правовой информации. Указ определяет, что военнослужащие запаса будут привлекаться к сборам в различных структурах вооруженных сил и других специализированных военных организациях.

Военные сборы, как отмечено, представляют собой ключевую часть программы подготовки резервистов, направленной на повышение их боевой готовности. Процесс включает в себя призыв граждан, прошедших военную службу или обучение в соответствующих учебных заведениях, а также тех, кто достиг определенного возраста или был уволен в запас.

Призыв на военные сборы предусматривает отправку уведомлений от мобилизационных органов через военные комиссариаты, с указанием периодичности и продолжительности участия, которая обычно не превышает двух месяцев в году.

Также указом определены категории граждан, которые могут быть освобождены от участия в сборах, включая лиц с определенными медицинскими ограничениями, сотрудников определенных государственных и коммерческих структур, а также лиц, имеющих особый статус или обстоятельства.

Этот документ задает рамки для организации и проведения военных сборов и направлен на обеспечение готовности резервных сил страны, призванных укреплять обороноспособность государства, сообщает chita.ru.

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