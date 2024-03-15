И работающих, и неработающих: стало известно кого призовут. Граждан РФ предупредили, когда и что это будет

Владимир Путин, президент России, подписал указ, предусматривающий проведение в 2024 году призыва резервистов на военные сборы.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, устанавливает механизм привлечения военнослужащих запаса к активностям, организованным различными подразделениями вооруженных сил и специализированными военными структурами.

Цель военных сборов — повышение уровня боевой готовности резервистов. В рамках этой программы будут призываться граждане, имеющие военный опыт или прошедшие соответствующую подготовку, а также те, кто относится к определенным возрастным группам или находится в запасе.

Оповещение о призыве на сборы будет осуществляться через мобилизационные органы и военкоматы, причем уведомления будут содержать информацию о сроках и длительности участия, обычно ограниченной двумя месяцами в году.

В указе также прописаны исключения, позволяющие определенным категориям граждан избежать участия в сборах, в частности, это касается лиц с медицинскими противопоказаниями, работников некоторых государственных и частных организаций, а также лиц, находящихся в особых обстоятельствах.

Этот шаг направлен на укрепление оборонной мощи России путем подготовки резервистов, готовых поддержать страну в случае необходимости, как подчеркивает chita.ru.