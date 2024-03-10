И работающих, и неработающих: призовут всех. Россиян уже предупредили

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы, как было опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно данному документу, в 2024 году на военные сборы будут направлены военнослужащие запаса.

Указ предписывает призвать в 2024 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, с целью прохождения военных сборов в Вооруженных Силах России, Национальной гвардии России, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в органах государственной охраны и Федеральной службе безопасности.

На военные сборы могут быть вызваны все граждане, состоящие в запасе. Среди них военнообязанные, прошедшие службу по призыву или обучение в военных учебных центрах, а также те, кто не проходил службу, но достиг возраста 30 лет и был уволен с военной службы в запас.