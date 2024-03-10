Новости России
· Артем Акчурин

И работающих, и неработающих: призовут всех. Россиян уже предупредили

И работающих, и неработающих: призовут всех. Россиян уже предупредили

interfax.ru

Подписаться в Telegram

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы, как было опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно данному документу, в 2024 году на военные сборы будут направлены военнослужащие запаса.

Указ предписывает призвать в 2024 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, с целью прохождения военных сборов в Вооруженных Силах России, Национальной гвардии России, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в органах государственной охраны и Федеральной службе безопасности.

На военные сборы могут быть вызваны все граждане, состоящие в запасе. Среди них военнообязанные, прошедшие службу по призыву или обучение в военных учебных центрах, а также те, кто не проходил службу, но достиг возраста 30 лет и был уволен с военной службы в запас.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

Новости Казани

2 часа назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

вытравить тараканов стоимость

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
2 дня назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Казани

2 часа назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан выделят почти 180 млн рублей на ремонт школ и детсадов в районах

Новости Татарстана

19 часов назад

Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон

Новости Татарстана

день назад

8 марта десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
3 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

день назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

день назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи
Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов
Интересное в Казани
6 дней назад

Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов