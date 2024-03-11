Новости России
· Алина Алмакаева

И работающих, и неработающих: призовут всех. Россиян предупредили, когда и что это будет

И работающих, и неработающих: призовут всех. Россиян предупредили, когда и что это будет

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В результате подписания указа Владимиром Путиным, граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе, будут призваны на военные сборы в 2024 году. Данная информация опубликована на официальном портале правовых актов. В соответствии с указом, они будут проходить службу в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Военные сборы могут затронуть всех, кто находится в запасе. В эту категорию включены военнообязанные граждане, прошедшие срочную службу или обучение в военных учебных центрах, а также тех, кто не прошел данные службы, но достиг возраста 30 лет и был уволен с военной службы с зачислением в запас.

Военные сборы для лиц, находящихся в запасе ВС РФ, являются ежегодным плановым мероприятием, направленным на улучшение боевой готовности резервного состава. Приказы о призыве будут выдаваться после того, как мобилизационное управление Министерства обороны подготовит соответствующую директиву, которая будет отправлена в военкоматы регионов. Повестки для резервистов могут отправляться раз в три года, а максимальная продолжительность службы в рамках сборов — два месяца. В течение всего периода запасник может провести в службе не более 12 месяцев.

В среднем, призыв запасников происходит один раз в год. Предыдущий указ о военных сборах был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года.

Также необходимо отметить, что закон предусматривает возможность освобождения от военных сборов. Сборы не призываются мужчины, которые не годны или имеют ограниченную годность к военной службе по состоянию здоровья, а также женщины, подлежащие призыву.

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