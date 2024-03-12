И работающих, и неработающих: призовут всех. Граждан РФ предупредили, когда и что это будет

После подписания указа Президентом России Путиным граждане страны, состоящие в запасе, будут вызваны на военные учения в 2024 году.

Это сообщение появилось на официальном сайте правительства. Согласно указу, они будут принимать участие в службе в различных военных и спасательных организациях России.

Этот шаг затронет всех граждан, находящихся в запасе, включая тех, кто прошел военную службу или обучение в военных учебных центрах, а также тех, кто не служил, но достиг возраста 30 лет и был зачислен в запас.

Военные учения проводятся ежегодно с целью подготовки резервного состава к возможному военному конфликту. Приказы о вызове будут выдаваться после подготовки соответствующей директивы мобилизационным управлением Минобороны и отправки ее в военкоматы регионов. Срок службы в рамках учений не должен превышать двух месяцев, а общее время службы в запасе не должно превышать 12 месяцев.

Следует отметить, что данное нововведение предусматривает возможность освобождения от военных учений для лиц, не годных к военной службе по состоянию здоровья, а также для женщин.