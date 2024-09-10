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И опять мобилизация: в Госдуме сделали громкое заявление об СВО

В свете последних событий, когда украинские воо...

tgstat.ru

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В свете последних событий, когда украинские вооруженные силы осуществили атаки на приграничные территории Курской области, российские законодатели предлагают серьезные меры по укреплению оборонной готовности страны.

Алексей Журавлев, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, подчеркнул в интервью RTVI важность подготовки мобилизационного резерва.

Новые вызовы на границе

Журавлев выразил мнение, что в приграничных районах Курской области могут находиться военные, мобилизованные Украиной, что увеличивает напряженность в регионе. По его словам, это требует от России укрепления своих оборонных способностей, чтобы эффективно противостоять возможным угрозам.

Тактические решения Вооруженных сил Украины

Депутат отметил, что для украинской стороны нападение на мирные российские населенные пункты является способом добиться быстрого тактического успеха без прямого противостояния с российскими вооруженными силами. Эти действия начались с утра 6 августа, когда украинские войска попытались прорвать границу.

Ответные меры России

Министерство обороны России подтвердило, что боевые действия в приграничной зоне продолжаются, направлены на нейтрализацию украинских формирований. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Алексей Смирнов, сообщил о контролируемой ситуации, несмотря на необходимость эвакуации жителей из-за обстрелов.

Кремлевская позиция по мобилизации

На фоне этих событий, высшие официальные лица России, включая президента Владимира Путина, заявляют, что в настоящее время мобилизация не рассматривается как необходимая мера. Это подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что текущие оборонные ресурсы страны считаются адекватными для реагирования на существующие угрозы.

Эти меры и заявления подчеркивают серьезность обстановки и готовность России к активным действиям для обеспечения национальной безопасности и стабильности в условиях усиливающегося военного конфликта.

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