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И неработающим, и работающим: российским пенсионерам со стажем необходимо оформить льготу

Пенсионеры, посвятившие свои силы и труд развитию региона более 20 лет, имеют право на получение звания «ветеран труда». Эта программа дает особое признание и поощрение тем, кто долго и упорно трудился на благо процветания своего города и региона.

9111.ru

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Пенсионеры, посвятившие свои силы и труд развитию региона более 20 лет, имеют право на получение звания «ветеран труда». Эта программа дает особое признание и поощрение тем, кто долго и упорно трудился на благо процветания своего города и региона.

Основные условия следующие:

Большой трудовой стаж: Главное условие - подтверждение количества лет работы в конкретном регионе. В Москве и Санкт-Петербурге требуется стаж не менее 20 лет, для мужчин - 45 лет, для женщин - 40 лет. В Нижегородской области этот критерий несколько иной: 20 лет стажа для женщин, 25 лет для мужчин, 35 и 40 лет соответственно.

Привлекательные льготы

Дополнительная ежемесячная выплата: обладатели звания «Ветеран труда» имеют право на дополнительную ежемесячную выплату. В Москве и Санкт-Петербурге эта выплата превышает 1 000 рублей, а в Нижегородской области - 700 рублей. Эти выплаты гарантированы всем пенсионерам, включая тех, кто продолжает работать.

Программа открыта для работающих пенсионеров:

Тот факт, что в программе могут участвовать работающие пенсионеры, делает ее еще более привлекательной для всех, кто соответствует условиям.

Как проверить свой статус?

Чтобы получить право на участие в программе, необходимо представить в местное управление социальной защиты документы, подтверждающие наличие соответствующего стажа. Статус «Ветеран труда» не только дает пенсионерам возможность гордиться своим вкладом в развитие региона, но и повышает качество их жизни и дает соответствующие преимущества.

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