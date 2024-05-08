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И неработающим, и работающим: пенсионерам со стажем необходимо оформить льготу

Пенсионеры, которые посвятили более 20 лет служению своему региону, теперь могут претендовать на звание «Ветеран труда». Эта инициатива направлена на признание и поддержку тех, кто долгие годы работал на благо своего города или области.

объясняем.рф

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Пенсионеры, которые посвятили более 20 лет служению своему региону, теперь могут претендовать на звание «Ветеран труда». Эта инициатива направлена на признание и поддержку тех, кто долгие годы работал на благо своего города или области.

Льгота распространяется и на работающих пенсионеров, что делает программу доступной и полезной. Для получения звания нужно подтвердить трудовой стаж, соответствующий региональным требованиям. Например, в Москве и Санкт-Петербурге требуется проработать не менее 20 лет в регионе, при этом общий стаж должен составлять 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. В Нижегородской области критерии немного отличаются: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, при общем стаже не менее 35 и 40 лет соответственно.

Почетное звание «Ветеран труда» приносит дополнительные привилегии. Например, ежемесячные доплаты к пенсии превышают 1000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и более 700 рублей в Нижегородской области. Кроме этого, ветераны получают скидки на проезд в общественном транспорте, льготы на оплату коммунальных услуг и медицинское обслуживание. Все эти выплаты и бонусы гарантированы, вне зависимости от того, продолжают ли ветераны работать.

Чтобы получить звание, необходимо предоставить документы, подтверждающие стаж работы в регионе, а также общий трудовой стаж. Этот статус дает возможность пенсионерам улучшить свое финансовое положение и получить дополнительные преимущества за их многолетний труд.

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