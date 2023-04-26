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"И как вы тут вообще живете во всем этом?": уголовник отсидел 28 лет, вышел на свободу и оторопел от происходящего

МК: уголовник, отсидевший 28 лет, вышел на свободу и оторопел от происходящего
"И как вы тут вообще живете во всем этом?": уголовник отсидел 28 лет, вышел на свободу и оторопел от происходящего

Фото: открытые источники

В российских тюрьмах сейчас почти 90% сидельцев - рецидивисты с большим опытом и стажем. А потому неудивительно, что некоторые выходят на свободу, проводят там пару дней и возвращаются обратно, совершив новое преступление.

Так было и с Алексеем Садововым, который в общей сложности провел в колонии 28 лет. Как пишет "МК", мужчина вышел на свободу, но как тут жить, он не понимает.

По словам Алексея, мир за 28 лет невероятно изменился, и привыкнуть к этим изменениям у него не получается. Он не понимает технических новинок, последних законов, совершенно не знает своих прав, не понимает, о чем и как говорить с другими людьми, потому что он многое упустил как в политике, так и в общественной жизни.

Алексей честно признает, что вряд ли сможет реабилитироваться на свободе. В тюрьме там ему все хорошо известно, просто и понятно, есть свои законы и иерархия. Там он понимает, как жить. А потому, вероятно, скоро он снова отправится за решетку.

На вопрос, исправляет ли тюрьма человека, Алексей ответил отрицательно. По его словам, в колонии человек деградирует, и этот процесс - неизбежный в замкнутом пространстве.

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