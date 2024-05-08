Хватит копаться в навозе. Просто полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами
sovet-ok.ru
Выращивание огурцов часто связано с использованием навоза в качестве удобрения. Однако, есть более простой, экологичный и доступный способ повысить урожайность – народное удобрение, которое можно сделать в домашних условиях. Попробуйте полить почву этим чудо-средством и собирать огурцы в ведра!
Рецепт народного удобрения
Основу этого раствора составляет древесная зола. Зола богата калием, кальцием и фосфором – минералами, которые стимулируют рост плодов. Для приготовления понадобится:
- 1 литр древесной золы
- 10 литров воды
Приготовление и использование
- Смешайте: Растворите золу в воде, тщательно перемешивая, чтобы все частицы распределились равномерно.
- Настаивайте: Оставьте смесь настаиваться в течение 24 часов.
- Поливайте: Процедите раствор и используйте его для полива грядок с огурцами. Поливайте почву вокруг корней, избегая попадания на листья. Делайте это один раз в две недели, и результаты не заставят себя ждать.
Преимущества использования зольного раствора
- Естественное питание: Раствор не содержит химикатов, что делает его безопасным для растений и окружающей среды.
- Борьба с вредителями: Зола способна отпугнуть некоторых вредителей, снижая их активность.
- Стойкость к болезням: Калий, содержащийся в золе, укрепляет растения и помогает им противостоять заболеваниям.
Дополнительные советы для щедрого урожая
- Правильное расстояние: Сажайте огурцы на расстоянии не менее 30 см друг от друга, чтобы они не мешали росту соседей.
- Регулярный полив: Огурцы любят влагу, но следите за тем, чтобы почва не была переувлажнена.
- Подвязка: Поддерживайте стебли подвязками или решетками, чтобы плоды не соприкасались с землей.
Попробуйте заменить навоз на это простое, но эффективное народное удобрение, и вскоре ваши огурцы порадуют вас обильным урожаем!
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