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· 16+ · Алина Алмакаева

Хватает и 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Сварить свёклу за 15 минут можно, если использо...

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Сварить свёклу за 15 минут можно, если использовать метод варки в микроволновой печи или нарезать её на мелкие кусочки. Вот несколько способов:

Способ 1: Микроволновая печь

Подготовьте свёклу: Хорошо вымойте свёклу, обрежьте кончики.

Упаковка: Положите свёклу в подходящую микроволновую посуду, добавьте немного воды (1-2 столовые ложки) и накройте крышкой или пленкой.

Время готовки: Готовьте на высокой мощности около 10-15 минут, в зависимости от размера свёклы. Проверяйте готовность, протыкая ножом.

Остужение: Дайте немного остыть, прежде чем очищать.

Способ 2: Нарезка на мелкие кусочки

Подготовьте свёклу: Вымыть и очистить свёклу.

Нарежьте: Нарежьте свёклу на мелкие кубики или ломтики.

Варите: Поместите нарезанную свёклу в кипящую подсоленную воду и варите около 10-15 минут до мягкости.

Способ 3: Пароварка

Подготовьте свёклу: Вымыть и очистить свёклу.

Нарежьте: Нарежьте свёклу на мелкие кусочки.

Парите: Поместите кусочки в пароварку и готовьте около 15 минут.

Эти методы помогут вам быстро приготовить свёклу.

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