В России, где природа часто удивляет своим разнообразием, насекомые могут представлять не только неприятность, но и реальную угрозу здоровью. Некоторые из них опаснее обычных клещей.

Вот три вида насекомых, чьи укусы могут быть смертельными.

1. Сибирская оса-шершень (Vespa mandarinia)

Этот вид огромных ос распространён в восточной Сибири и угрожает не только из-за своего внушительного размера, но и из-за силы яда. Укус сибирского шершня способен вызвать анафилактический шок даже у людей, не страдающих аллергией на укусы насекомых. Жертвам требуется немедленная медицинская помощь для предотвращения летального исхода.

2. Чёрная вдова (Latrodectus tredecimguttatus)

Паук чёрная вдова, хотя и не насекомое в строгом смысле этого слова, всё же заслуживает упоминания из-за своей распространённости и опасности. Обитая преимущественно в южных регионах России, чёрная вдова скрывается в тёмных и уединённых местах. Её укус содержит нейротоксин, который может вызвать сильные боли, паралич и, в редких случаях, смерть, особенно у детей и пожилых людей.

3. Москит Сибирской язвы (Anopheles spp.)

Комары, являющиеся переносчиками сибирской язвы, наиболее активны в регионах Западной Сибири. Заражение происходит, когда комары переносят споры антракса от инфицированных животных к человеку. Хотя укус комара сам по себе не является смертельным, переносимое им заболевание без своевременного лечения может привести к тяжёлым последствиям и даже смерти.

Пребывание на природе в России требует не только восхищения её красотой, но и осторожности. Приготовление аптечки с антигистаминными препаратами, средствами после укусов и обучение первой медицинской помощи могут оказаться решающими факторами в предотвращении трагических последствий встреч с этими опасными существами.