Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Хуже клещей: три вида насекомых в России, укус которых просто вас убьет

В России, где природа часто удивляет своим разнообразием, насекомые могут представлять не только неприятность, но и реальную угрозу здоровью. Некоторые из них опаснее обычных клещей.

pervoe.online

Подписаться в Telegram

В России, где природа часто удивляет своим разнообразием, насекомые могут представлять не только неприятность, но и реальную угрозу здоровью. Некоторые из них опаснее обычных клещей.

Вот три вида насекомых, чьи укусы могут быть смертельными.

1. Сибирская оса-шершень (Vespa mandarinia)

Этот вид огромных ос распространён в восточной Сибири и угрожает не только из-за своего внушительного размера, но и из-за силы яда. Укус сибирского шершня способен вызвать анафилактический шок даже у людей, не страдающих аллергией на укусы насекомых. Жертвам требуется немедленная медицинская помощь для предотвращения летального исхода.

2. Чёрная вдова (Latrodectus tredecimguttatus)

Паук чёрная вдова, хотя и не насекомое в строгом смысле этого слова, всё же заслуживает упоминания из-за своей распространённости и опасности. Обитая преимущественно в южных регионах России, чёрная вдова скрывается в тёмных и уединённых местах. Её укус содержит нейротоксин, который может вызвать сильные боли, паралич и, в редких случаях, смерть, особенно у детей и пожилых людей.

3. Москит Сибирской язвы (Anopheles spp.)

Комары, являющиеся переносчиками сибирской язвы, наиболее активны в регионах Западной Сибири. Заражение происходит, когда комары переносят споры антракса от инфицированных животных к человеку. Хотя укус комара сам по себе не является смертельным, переносимое им заболевание без своевременного лечения может привести к тяжёлым последствиям и даже смерти.

Пребывание на природе в России требует не только восхищения её красотой, но и осторожности. Приготовление аптечки с антигистаминными препаратами, средствами после укусов и обучение первой медицинской помощи могут оказаться решающими факторами в предотвращении трагических последствий встреч с этими опасными существами.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

6 часов назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

истребление тараканов dezinfekciya mcd

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

сделать фотоэпиляцию в москве в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Новости Татарстана

5 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Новости Татарстана

7 часов назад

Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой