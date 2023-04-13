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"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации?": в Госдуме предложили россиянам отдавать по 3% от доходов на нужды российской армии

Депутат Госдумы предложил ввести в РФ специальный налог в 3% от доходов на нужды российской армии
"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации?": в Госдуме предложили россиянам отдавать по 3% от доходов на нужды российской армии

Фото: открытые источники

Парламентарий Олег Нилов предложил ввести в РФ специальный "военный налог". С россиян моложе 45 лет он предложил взимать ежемесячно по 2-3% от доходов, чтобы собранные деньги шли на нужды российской армии.

В интервью НСН он отметил, что это будет удобно и для самих граждан-налогоплательщиков, и для государства, и для армии.

"Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли? Это 1-2 тысячи рублей с каждого из 40 миллионов, получается уже больше 50 миллиардов в месяц", — подсчитал Нилов.

По словам депутата Госдумы, данный налог должен иметь четкое целевое назначение. Пока он предложил распространить меру исключительно на налогоплательщиков мужского пола указанного выше возраста.

По подсчетам Нилова, налог поможет в 2 и более раз увеличить финансирование на каждого, кто участвует в СВО. В том числе можно будет поднять военным зарплаты.

"Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400-500 тысяч", — заключил депутат.

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