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Химическая отрава в красивой бутылке, вызывающая рак: Роскачество озвучило худшую марку растительного масла

Более 90% россиян регулярно используют подсолне...

dzen.ru

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Растительное масло — продукт, который есть практически на каждой кухне в России. Более 90% россиян регулярно используют подсолнечное масло, и большинство отдают предпочтение рафинированным сортам. Однако недавнее исследование, проведенное Роскачеством, заставляет задуматься о том, какое масло мы покупаем и насколько оно безопасно.

Что показало исследование?

Специалисты Роскачества проверили 65 популярных марок рафинированного подсолнечного масла, которые можно встретить на полках российских магазинов. В целом результаты исследования не выявили серьезных нарушений, но одна марка все же привлекла особое внимание экспертов. Речь идет о масле торговой марки «Затея», в котором было обнаружено повышенное содержание глицидола — вещества, которое вызывает вопросы у специалистов в области здоровья, сообщает «Про Город Самара».

Глицидол: что это такое и чем он опасен?

Глицидол — это вещество, которое возникает в процессе переработки масла при высоких температурах. В 2000 году Международное агентство по изучению рака внесло его в список потенциальных канцерогенов, что означает, что он может вызывать рак при длительном воздействии на организм. Хотя пока прямых доказательств этого нет, специалисты рекомендуют избегать продуктов с его высоким содержанием.

Важно отметить, что с 1 января 2025 года повышенное содержание глицидола в растительных маслах будет официально считаться нарушением с точки зрения технологии производства. Это означает, что масла, которые содержат его в большем, чем допустимо, количестве, могут быть запрещены к продаже или подвергнуты строгим санкциям.

Почему стоит обратить внимание на выбор масла?

Роскачество признало растительное масло марки «Затея» небезопасным для здоровья, что вызывает вполне закономерные опасения у потребителей. Пока что продукт еще не подлежит официальному запрету, но уже в ближайшие годы его использование может быть ограничено. Эксперты рекомендуют потребителям более внимательно относиться к выбору масла и ориентироваться на результаты проверок.

Рафинированное подсолнечное масло пользуется спросом благодаря своей универсальности: оно подходит для жарки, выпечки и заправки салатов. Однако не все марки соблюдают современные стандарты качества. Именно поэтому регулярные проверки продуктов, проводимые такими организациями, как Роскачество, помогают ориентироваться в том, какие продукты стоит добавлять в свой рацион, а от каких лучше отказаться.

Как выбрать безопасное масло?

Чтобы избежать покупки потенциально опасного масла, эксперты рекомендуют следовать нескольким простым правилам:

  • Изучайте результаты проверок. Регулярные исследования продуктов питания, проводимые Роскачеством, позволяют потребителям быть в курсе того, какие марки продуктов признаны безопасными, а какие могут представлять угрозу.
  • Проверяйте этикетки. Обращайте внимание на состав масла и его производителя. Официальные сертификаты соответствия также могут дать дополнительную информацию о безопасности продукта.
  • Отдавайте предпочтение известным и проверенным маркам. Несмотря на то, что некоторые менее известные бренды могут привлекать ценой, их качество часто остается под вопросом.

Выбор растительного масла — это не просто вопрос вкуса или удобства, но и заботы о здоровье. Исследования Роскачества подчеркивают важность осознанного выбора продуктов питания, особенно когда речь идет о таких продуктах, как подсолнечное масло, которое ежедневно используется миллионами россиян.

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