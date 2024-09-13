Химическая отрава в красивой бутылке, вызывающая рак: Роскачество обнародовало худшую марку растительного масла
nova24.uz
Подсолнечное масло — продукт, который присутствует на кухне практически каждой российской семьи. Более 90% россиян регулярно используют его для приготовления пищи, отдавая предпочтение рафинированным сортам из-за их универсальности и доступности. Но недавнее исследование Роскачества заставляет задуматься: действительно ли мы выбираем безопасный продукт?
Результаты исследования: чего стоит остерегаться
Роскачество провело масштабную проверку подсолнечного масла 65 различных брендов, исследовав его на соответствие стандартам качества и безопасности. Большинство продуктов прошли проверку без серьезных замечаний, но один из образцов — масло торговой марки «Затея» — оказался под пристальным вниманием специалистов.
В образце масла марки «Затея» было выявлено повышенное содержание глицидола — вещества, которое Международное агентство по изучению рака еще в 2000 году включило в список потенциальных канцерогенов. Хотя пока что в России действуют более мягкие стандарты, с 1 января 2025 года повышенный уровень глицидола в растительном масле будет считаться серьезным нарушением.
Что такое глицидол и почему он опасен?
Глицидол — это химическое соединение, образующееся в процессе рафинации масла при высоких температурах. Его опасность заключается в потенциальных канцерогенных свойствах, которые могут вызвать нежелательные последствия для здоровья. Многие страны уже ужесточили контроль за содержанием этого вещества в продуктах питания, и Россия следует их примеру.
С 2025 года масло с высоким содержанием глицидола будет считаться небезопасным, а его продажа может быть ограничена.
Что должны знать потребители?
Эксперты Роскачества подчеркивают: хотя многие виды масла безопасны, важно обращать внимание на качество приобретаемого продукта. Вот несколько рекомендаций:
- Читайте этикетки внимательно: ищите информацию о проведенных проверках, а также данные о составе продукта. Наличие сертификатов качества — хороший признак.
- Выбирайте проверенные бренды: отдавайте предпочтение производителям, которые регулярно проходят независимые экспертизы. Это снизит риск покупки низкокачественного продукта.
- Следите за результатами исследований: Роскачество и другие организации регулярно публикуют результаты проверок продуктов питания. Ознакомьтесь с ними перед покупкой.
Мнение экспертов: стоит ли беспокоиться?
Диетолог Анна Смирнова уверена, что качественное подсолнечное масло безопасно при правильном выборе: «Подсолнечное масло — продукт, который мы используем ежедневно, поэтому его качество должно быть под постоянным контролем. Потребителям важно следить за обновлениями, чтобы исключить риск приобретения масла с высоким содержанием вредных веществ».
Результаты последнего исследования Роскачества напоминают о том, что к выбору продуктов питания нужно подходить ответственно. Знание о потенциальных рисках и внимательное отношение к информации на упаковке помогут сделать осознанный выбор и обезопасить себя и свою семью.
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