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Химическая отрава в красивой бутылке, вызывающая рак: Роскачество обнародовало худшую марку растительного масла

Более 90% россиян регулярно используют подсолне...

nova24.uz

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Подсолнечное масло — продукт, который присутствует на кухне практически каждой российской семьи. Более 90% россиян регулярно используют его для приготовления пищи, отдавая предпочтение рафинированным сортам из-за их универсальности и доступности. Но недавнее исследование Роскачества заставляет задуматься: действительно ли мы выбираем безопасный продукт?

Результаты исследования: чего стоит остерегаться

Роскачество провело масштабную проверку подсолнечного масла 65 различных брендов, исследовав его на соответствие стандартам качества и безопасности. Большинство продуктов прошли проверку без серьезных замечаний, но один из образцов — масло торговой марки «Затея» — оказался под пристальным вниманием специалистов.

В образце масла марки «Затея» было выявлено повышенное содержание глицидола — вещества, которое Международное агентство по изучению рака еще в 2000 году включило в список потенциальных канцерогенов. Хотя пока что в России действуют более мягкие стандарты, с 1 января 2025 года повышенный уровень глицидола в растительном масле будет считаться серьезным нарушением.

Что такое глицидол и почему он опасен?

Глицидол — это химическое соединение, образующееся в процессе рафинации масла при высоких температурах. Его опасность заключается в потенциальных канцерогенных свойствах, которые могут вызвать нежелательные последствия для здоровья. Многие страны уже ужесточили контроль за содержанием этого вещества в продуктах питания, и Россия следует их примеру.

С 2025 года масло с высоким содержанием глицидола будет считаться небезопасным, а его продажа может быть ограничена.

Что должны знать потребители?

Эксперты Роскачества подчеркивают: хотя многие виды масла безопасны, важно обращать внимание на качество приобретаемого продукта. Вот несколько рекомендаций:

  • Читайте этикетки внимательно: ищите информацию о проведенных проверках, а также данные о составе продукта. Наличие сертификатов качества — хороший признак.
  • Выбирайте проверенные бренды: отдавайте предпочтение производителям, которые регулярно проходят независимые экспертизы. Это снизит риск покупки низкокачественного продукта.
  • Следите за результатами исследований: Роскачество и другие организации регулярно публикуют результаты проверок продуктов питания. Ознакомьтесь с ними перед покупкой.

Мнение экспертов: стоит ли беспокоиться?

Диетолог Анна Смирнова уверена, что качественное подсолнечное масло безопасно при правильном выборе: «Подсолнечное масло — продукт, который мы используем ежедневно, поэтому его качество должно быть под постоянным контролем. Потребителям важно следить за обновлениями, чтобы исключить риск приобретения масла с высоким содержанием вредных веществ».

Результаты последнего исследования Роскачества напоминают о том, что к выбору продуктов питания нужно подходить ответственно. Знание о потенциальных рисках и внимательное отношение к информации на упаковке помогут сделать осознанный выбор и обезопасить себя и свою семью.

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