Роскачество провело анализ рафинированного подсолнечного масла, которое является стапельным продуктом в диете более 90% жителей России. В ходе исследования были тщательно проверены образцы 65 различных торговых марок.

Несмотря на то, что большинство продуктов соответствовали стандартам качества, результаты анализа одного из брендов вызвали серьезные опасения.

Подсолнечное масло торговой марки «Затея» показало высокое содержание глицидола, вещества, которое Международное агентство по изучению раковых заболеваний классифицировало как потенциальный канцероген еще в начале 2000-х. С начала января 2025 года наличие высоких уровней глицидола в растительном масле будет официально считаться нарушением производственных норм, сообщает progorodsamara.ru.

Исходя из данных исследований, Роскачество рекомендовало потребителям избегать покупки масла марки «Затея», считая его использование небезопасным. Это заявление подчеркивает важность бдительного отношения к выбору продуктов питания и призывает к ответственному потреблению.