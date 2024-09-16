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Химическая отрава в красивой бутылке, вызывающая рак: эксперты Роскачества назвали худшую марку растительного масла

В рационе большинства россиян присутствует подс...

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В рационе большинства россиян присутствует подсолнечное масло, и чаще всего выбор падает на рафинированный вариант. Однако последние исследования Роскачества выявили тревожные данные о качестве некоторых марок этого широко используемого продукта.

Результаты проверки рафинированного подсолнечного масла:

В рамках контрольного исследования были проверены около 70-ти торговых марок рафинированного подсолнечного масла. Исследования показали, что большинство масел соответствуют установленным нормам, однако у масла бренда «Затея» обнаружены повышенные уровни глицидола - вещества, классифицированного как потенциальный канцероген, вызывающий рак.

Глицидол в масле: скрытая угроза:

Глицидол, обнаруженный в некоторых образцах масла, может представлять серьезный риск для здоровья. Со следующего года наличие этого канцерогена в масле будет считаться нарушением производственных стандартов. Роскачество настоятельно рекомендует избегать покупки масла марки «Затея» из-за его потенциальной опасности.

Рекомендации для потребителей:

Потребителям важно быть осведомленными и критически подходить к выбору продуктов питания:

  • Внимательно читайте этикетки: Обращайте внимание на состав продукта и дату производства.
  • Ищите сертификацию качества: Предпочтение следует отдавать продукции с проверенными маркировками качества.
  • Ориентируйтесь на известные бренды: Большие и известные производители обычно более строго контролируют качество своей продукции.

Как распознать качественное масло:

Признаки хорошего рафинированного подсолнечного масла включают ясный, прозрачный вид без осадка, мягкий вкус без посторонних привкусов и запахов.

Информация Роскачества - важный ресурс безопасности:

Информация Роскачества является важным ресурсом для обеспечения безопасности потребителей. Соблюдение рекомендаций по выбору подсолнечного масла поможет избежать потенциальных рисков для здоровья и обеспечит более здоровое питание для вас и вашей семьи.

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