Химическая отрава в красивой бутылке, вызывающая рак: эксперты Роскачества назвали худшую марку растительного масла
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В рационе большинства россиян присутствует подсолнечное масло, и чаще всего выбор падает на рафинированный вариант. Однако последние исследования Роскачества выявили тревожные данные о качестве некоторых марок этого широко используемого продукта.
Результаты проверки рафинированного подсолнечного масла:
В рамках контрольного исследования были проверены около 70-ти торговых марок рафинированного подсолнечного масла. Исследования показали, что большинство масел соответствуют установленным нормам, однако у масла бренда «Затея» обнаружены повышенные уровни глицидола - вещества, классифицированного как потенциальный канцероген, вызывающий рак.
Глицидол в масле: скрытая угроза:
Глицидол, обнаруженный в некоторых образцах масла, может представлять серьезный риск для здоровья. Со следующего года наличие этого канцерогена в масле будет считаться нарушением производственных стандартов. Роскачество настоятельно рекомендует избегать покупки масла марки «Затея» из-за его потенциальной опасности.
Рекомендации для потребителей:
Потребителям важно быть осведомленными и критически подходить к выбору продуктов питания:
- Внимательно читайте этикетки: Обращайте внимание на состав продукта и дату производства.
- Ищите сертификацию качества: Предпочтение следует отдавать продукции с проверенными маркировками качества.
- Ориентируйтесь на известные бренды: Большие и известные производители обычно более строго контролируют качество своей продукции.
Как распознать качественное масло:
Признаки хорошего рафинированного подсолнечного масла включают ясный, прозрачный вид без осадка, мягкий вкус без посторонних привкусов и запахов.
Информация Роскачества - важный ресурс безопасности:
Информация Роскачества является важным ресурсом для обеспечения безопасности потребителей. Соблюдение рекомендаций по выбору подсолнечного масла поможет избежать потенциальных рисков для здоровья и обеспечит более здоровое питание для вас и вашей семьи.
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