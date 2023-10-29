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Гурулеву разрешили: в Госдуме прокомментировали заявление генерал-лейтенанта об уничтожении 20% россиян

Гурулеву разрешили: в Госдуме прокомментировали заявление генерал-лейтенанта об уничтожении 20% россиян

rg.ru

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Валентина Терешкова, глава этической комиссии Госдумы, заявила, что слова депутата Андрея Гурулева о "уничтожении" россиян, не поддерживающих президента Владимира Путина, следует понимать как "фигуру речи", сообщает RTVI.

В ответе также указано, что Гурулев выразил свою "личную позицию", отмечая, что это является его "неотъемлемым правом".

Кроме того, отмечается, что "фигуры речи не оскорбляют и служат для ясности высказываний".

Ранее Гурулев заявил в эфире телеканала "Россия 1", что 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а остальная часть населения должна быть "если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена". Борис Вишневский, зампредседателя партии "Яблоко" и депутат Законодательного собрания Петербурга, потребовал проверить высказывания Гурулева, сообщается в Telegram-канале "Радиоточка НСН".

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