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«Гурулев с Соловьевым пытаются снести Харьков»: генерал-лейтенант объяснил зачем это нужно

В эфире телепередачи «60 минут» депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление, в котором объяснил, почему Вооруженные силы РФ должны «снести» Харьков одним ударом.

florcvet.ru

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В эфире телепередачи «60 минут» депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление, в котором объяснил почему Вооруженные силы РФ должны «снести» Харьков одним ударом.

Андрей Гурулев отреагировал на распространяющееся оппозиционерами, по мнению депутата, в Интернете сообщение, которое гласит: «Соловьев и Гурулев пытаются снести Харьков». Генерал-лейтенант объяснил, что если российские военные примут решение отправить на данную территорию штурмовой батальон, то 10% служащих однозначно не вернется. Именно поэтому для того, чтобы не потерять ценные ресурсы и людей, более разумным решением, как заявил Гурулев, будет взятие города «одним ударом», после эвакуации мирных жителей.

Депутат добавил, что «для нас сегодня жизнь нашего солдата важнее всего остального», и любой военачальник должен думать прежде всего о жизнях, которые находятся под его командованием.

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