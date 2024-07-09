В недавнем эпизоде популярной телепередачи «60 минут», депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал информацию, распространяемую в интернете оппозиционерами, касательно военных действий в Харькове.

Он уточнил, что фраза о необходимости «снести Харьков одним ударом» была вырвана из контекста и искажена.

Гурулев объяснил, что потенциальное военное действие, такое как отправка штурмового батальона, могло бы привести к значительным потерям среди военнослужащих – по его словам, до 10% личного состава могли бы не вернуться. Он подчеркнул, что предложение о захвате города «одним ударом» рассматривалось как способ минимизировать человеческие потери и сохранить ресурсы, при условии предварительной эвакуации мирного населения.

Депутат заявил, что приоритетом для военного руководства должна оставаться жизнь и безопасность солдат. Он подчеркнул, что решения о проведении военных операций должны приниматься с учетом всех возможных рисков для военнослужащих, находящихся под командованием.