В последнем выпуске телепрограммы «60 минут», депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался о своих недавних комментариях относительно военных операций в Харькове, которые, по его словам, были неверно истолкованы публикой.

Он утверждал, что его слова о том, что необходимо «снести Харьков одним ударом», были извлечены из контекста и деформированы в сообщениях.

Гурулев разъяснил, что предложенная стратегия нападения предназначалась для уменьшения числа жертв среди военных, с возможными потерями до 10% от состава. Он подчеркнул, что такой план был направлен на уменьшение человеческих потерь и эффективное использование ресурсов, при условии проведения предварительной эвакуации гражданского населения.

Кроме того, Гурулев выразил убеждение, что важнейшей задачей для командования является обеспечение безопасности и жизни солдат. Он настаивал на том, что при планировании военных операций должны быть тщательно оценены все возможные риски для подчиненных.