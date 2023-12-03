Гулять будем не 10 дней подряд: россиян огорошили новым заявлением по поводу новогодних праздников

Расписание новогодних праздников на конец декабря и начало января было объявлено россиянам. В этом году праздники Нового года будут иметь некоторые отличия от прошлых лет. Кроме того, количество рабочих дней в начале нового года будет больше, чем раньше, как сообщает информационное агентство "Primpress".

Эксперты по труду объясняют, что традиционные новогодние праздники в этом году примут несколько необычный характер. В результате изменений, внесенных законодателями и подтвержденных правительством, было составлено окончательное расписание на период перехода от 2022 к 2023 году в России.

Как следствие, количество рабочих дней в январе следующего года будет больше, чем обычно. В этом году большинству граждан России придется работать 17 дней в первом месяце. Это максимальное количество за последние несколько лет, так как в 2022 году в январе было 16 рабочих дней, а в 2021 году - всего 15.

Также стоит отметить, что текущие каникулы будут отличаться от предыдущих в том, что оба выходных дня придутся на декабрь. Таким образом, можно будет отметить Новый год как 30, так и 31 декабря, поскольку эти дни приходятся на традиционные выходные - субботу и воскресенье. В отличие от некоторых предыдущих лет, когда 31 декабря был рабочим днем, в этот раз ситуация будет благоприятнее для большинства россиян.

В итоге, продолжительность новогодних праздников составит десять дней подряд: с 30 декабря по 8 января включительно. А работать придется уже во вторник, 9 января.