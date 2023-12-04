Гулять будем не 10 дней подряд: россиян огорчили новым заявлением по поводу новогодних праздников

Россиянам сообщили расписание новогодних праздников на конец декабря и начало января. Праздники в новом году будут иметь отличие от предыдущих. И количество рабочих дней в начале нового года будет больше.

В новом году у граждан будет 17 рабочих дней. В свою очередь в 2022 году их было 16, а в 2021 рабочих было 15 дней.

Таким образом, выгодное отличие будет заключаться в том, что два праздничных дня будет в декабре. Граждане смогут отмечать праздники 30 и 31 декабря, так как они совпадут с традиционными выходными. В отличие от прошлых лет в этом году каждый сможет полноценно подготовиться к Новому году, ведь в некоторых из прошлых лет 31-ого декабря был рабочий день.

В этом году праздничные дни продляться с 30 декабря по 8 января включительно.