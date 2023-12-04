Новости России
· Артем Акчурин

Гулять будем не 10 дней подряд: россиян огорчили новым заявлением по поводу новогодних праздников

Гулять будем не 10 дней подряд: россиян огорчили новым заявлением по поводу новогодних праздников

kazan.cian.ru

Подписаться в Telegram

Россиянам сообщили расписание новогодних праздников на конец декабря и начало января. Праздники в новом году будут иметь отличие от предыдущих. И количество рабочих дней в начале нового года будет больше.

В новом году у граждан будет 17 рабочих дней. В свою очередь в 2022 году их было 16, а в 2021 рабочих было 15 дней.

Таким образом, выгодное отличие будет заключаться в том, что два праздничных дня будет в декабре. Граждане смогут отмечать праздники 30 и 31 декабря, так как они совпадут с традиционными выходными. В отличие от прошлых лет в этом году каждый сможет полноценно подготовиться к Новому году, ведь в некоторых из прошлых лет 31-ого декабря был рабочий день.

В этом году праздничные дни продляться с 30 декабря по 8 января включительно.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Лонгриды

12 часов назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

куда обращаться для уничтожения тараканов

Новости Татарстана

день назад

Саундтрек к сериалу «Слово пацана» возглавил мировой чарт Shazam

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Новый год близко: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 100 рублей

пошив чехлов на диван икеа в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

16 часов назад

«Любая критика идет в нашу пользу»: режиссер сериала «Слово пацана» высказал свою позицию

Новости Татарстана

11 часов назад

Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

Новости Татарстана

день назад

Площадь челнинского пожара увеличилась до 7 тысяч квадратов

Новости Татарстана

9 часов назад

В Набережных Челнах 300 детей участников СВО посетили кинотеатр
Лонгриды
2 дня назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

10 часов назад

На ремонт дорог в Челнах уйдет более 550 млн рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

Казанский «Рубин» может выступить на играх БРИКС

Новости Татарстана

12 часов назад

В Набережных Челнах «Камаз» начал устанавливать зарядные станции для электромобилей

Новости Татарстана

21 час назад

Для бойцов СВО из Татарстан был проведен телемост для связи с родными

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
3 дня назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Татарстана

22 часа назад

Турпоток в Татарстане преодолел отметку в 4 млн человек

Новости Татарстана

22 часа назад

В Набережных Челнах был ликвидирован пожар площадью 6,8 тыс.кв.м

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах горят гаражи кооператива «Гараж-500»
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин