Специальная военная операция (СВО) России на Украине будет продолжаться до достижения поставленных задач, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

По его словам, цели могут быть достигнуты как в ходе СВО, так и в результате возможных переговоров, если они состоятся.

Позиция Москвы: чёткие цели и их реализация

Кремль подчёркивает, что главной целью СВО остаётся выполнение всех задач, определённых президентом России Владимиром Путиным.

«Операция завершится только тогда, когда все цели, поставленные Верховным главнокомандующим, будут выполнены. Это может произойти в рамках СВО или через соответствующие переговоры», — отметил Песков.

Однако перспектива переговоров с Киевом, по словам пресс-секретаря, пока выглядит маловероятной.

Почему переговоры не начались?

Украинская сторона на данный момент отказывается от любого диалога с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что готов обсуждать прекращение огня только с позиции силы.

Кроме того, Зеленский активно настаивает на интеграции Украины в НАТО и размещении западных военных на территории страны, что, по его мнению, станет гарантией безопасности.

«Только членство в НАТО может стать решающим фактором для завершения конфликта», — заявил Зеленский.

Международная реакция и прогнозы

Ситуация привлекла внимание международного сообщества. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинским СМИ предположил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже в январе 2025 года. Однако он подчеркнул, что для этого необходим компромисс между Киевом и Москвой.

Интерес к урегулированию конфликта проявляет и избранный президент США Дональд Трамп. По сообщениям, он поставил ультиматум обеим сторонам, что может ускорить процесс возможных переговоров.

Главные препятствия для диалога

Разные позиции сторон. Москва настаивает на выполнении задач СВО, в то время как Киев требует условий, которые выглядят нереалистичными для российской стороны.

Риски эскалации. Продолжение конфликта приводит к гуманитарным и экономическим последствиям не только для региона, но и для мировой политики.

Возможные сценарии завершения конфликта

Через переговоры. Если международные игроки, такие как США и Европа, смогут оказать влияние на обе стороны, возможно заключение мирного соглашения.

Военным путём. Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения поставленных задач.

СВО на Украине остаётся ключевой темой мировой политики. Завершение конфликта будет зависеть от готовности сторон к диалогу и способности международного сообщества сыграть роль посредника. Пока Киев отказывается от переговоров, а Москва сосредотачивается на достижении целей, перспективы мирного урегулирования остаются неопределёнными.

