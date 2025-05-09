Грезят о горящем Кремле: в офисе Владимира Зеленского снова угрожают ударом по РФ

На фоне напряжённой обстановки в преддверии празднования 9 Мая, в российских СМИ обсуждают публикацию главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, вызвавшую резонанс.

Что произошло

На личной странице в соцсетях Ермак опубликовал изображение в стиле пиксель-арт, на котором изображена горящая Красная площадь, над которой размещён образ президента Украины Владимира Зеленского, а в небе — летящие беспилотники. Подпись к изображению: «Этот день мы приближали, как могли».

Публикация вызвала критику со стороны российских политиков и официальных представителей.

Реакция в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал изображение, отметив, что оно отражает «уровень духовного состояния» автора публикации.

В Госдуме публикацию сочли провокационной и назвали подобные действия неприемлемыми в условиях обсуждаемого перемирия.

В МИД РФ заявили, что подобные сигналы не способствуют деэскалации и могут расцениваться как угроза международной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин предложил трёхдневное перемирие с 8 по 10 мая в честь 80-летия Победы. Украина официально не подтвердила согласие на предложение.

По данным дипломатических источников, в Москву на Парад Победы ожидается прибытие представителей дружественных стран, в связи с чем обсуждение возможных угроз приобрело особую чувствительность.