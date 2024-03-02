Новости России
· Алина Алмакаева

Гречку теперь готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла и наслаждаемся

Гречку теперь готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла и наслаждаемся

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Гречневая каша — одно из наиболее восхитительных и полезных блюд. Обычно ее готовят с использованием молока для завтрака или сервируют в качестве гарнира к мясным блюдам.

Однако мы приготовим эту кашу по-другому, без использования мясных добавок, чтобы сохранить ее неповторимый вкус. Вместо сливочного масла, которое обычно добавляют после готовности, мы заменим его дешевым и простым продуктом.

Когда гречневая каша будет сварена, мы разложим ее горячей по тарелкам. Затем в каждую порцию добавим по столовой ложке мягкого плавленого сыра и хорошенько перемешаем.

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