Гречку теперь готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла и наслаждаемся

Гречневая каша — одно из наиболее восхитительных и полезных блюд. Обычно ее готовят с использованием молока для завтрака или сервируют в качестве гарнира к мясным блюдам.

Однако мы приготовим эту кашу по-другому, без использования мясных добавок, чтобы сохранить ее неповторимый вкус. Вместо сливочного масла, которое обычно добавляют после готовности, мы заменим его дешевым и простым продуктом.

Когда гречневая каша будет сварена, мы разложим ее горячей по тарелкам. Затем в каждую порцию добавим по столовой ложке мягкого плавленого сыра и хорошенько перемешаем.