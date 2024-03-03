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· Артем Акчурин

Гречку готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла, магически вкусно

Гречку готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла, магически вкусно

iz.ru

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Гречневая каша - это одно из самых изысканных блюд, обладающих не только отличным вкусом, но также исключительными свойствами для здоровья. Обычно ее готовят на молоке для завтрака или подают как гарнир к мясным блюдам. Сообщают Хибины.ру.

Однако мы предлагаем новый способ приготовления, который делает это блюдо уникальным без использования мясных добавок. Вместо сливочного масла после приготовления вмешиваем простой и доступный ингредиент.

После варки гречневой каши разделяем ее на порции и добавляем в каждую столовую ложку мягкого плавленого сыра, тщательно перемешиваем.

И вот наш вариант - вкусная гречневая каша готова. Она настолько ароматная и вкусная, что даже без мяса или котлет становится по-настоящему незабываемым угощением. Для добавления пикантности можно использовать плавленный сыр с беконом или свежей зеленью — это превратит обычную кашу в изысканное и лакомое блюдо.

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