Гречка будет хороша даже без мяса, теперь готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла

Гречневая каша – одно из самых изысканных и полезных блюд. Обычно ее приготавливают на завтрак с молоком или сервируют в качестве гарнира к мясу. Сообщают Хибины.ру.



Однако мы предлагаем другой способ приготовления, и в данном случае никакие мясные добавки не делают блюдо настолько восхитительным. Вместо сливочного масла, которое обычно добавляют после готовности, мы используем более доступный и простой продукт.



После того, как гречневая каша сварилась, в каждую порцию кладем столовую ложку мягкого плавленого сыра и тщательно перемешиваем.Готово! Вкусная и сливочная гречка готова к употреблению. Ею можно наслаждаться даже без мяса или котлет – удивительно вкусно. Если желаете добавить изюминку в эту изысканность, плавленый сыр можно присыпать беконом или зеленью. Обычная каша превратится в невероятно заманчивое блюдо.