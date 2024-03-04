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· Артем Акчурин

Гречка будет хороша даже без мяса, теперь готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла

Гречка будет хороша даже без мяса, теперь готовим только так: кладем этот ингредиент вместо масла

russianfood.com

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Гречневая каша – одно из самых изысканных и полезных блюд. Обычно ее приготавливают на завтрак с молоком или сервируют в качестве гарнира к мясу. Сообщают Хибины.ру.

Однако мы предлагаем другой способ приготовления, и в данном случае никакие мясные добавки не делают блюдо настолько восхитительным. Вместо сливочного масла, которое обычно добавляют после готовности, мы используем более доступный и простой продукт.


После того, как гречневая каша сварилась, в каждую порцию кладем столовую ложку мягкого плавленого сыра и тщательно перемешиваем.

Готово! Вкусная и сливочная гречка готова к употреблению. Ею можно наслаждаться даже без мяса или котлет – удивительно вкусно. Если желаете добавить изюминку в эту изысканность, плавленый сыр можно присыпать беконом или зеленью. Обычная каша превратится в невероятно заманчивое блюдо.

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