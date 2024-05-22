Стеклянные крышки от кастрюль со временем могут стать загрязненными и матовыми, кажется, что они не могут быть очищены. Вместо того чтобы сразу менять их на новые, автор канала "Уют в доме" предлагает рецепт "термоядерной" пасты, которая превратит стекло в чистый хрусталь. Пишут Хибины.ру.

Для приготовления пасты вам понадобятся зубная паста (можно использовать самую дешевую), пищевая сода и жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Все ингредиенты смешивают в равных пропорциях. Полученную пасту наносят на крышки и оставляют на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения.

После этого следует немного протереть крышки губкой для посуды и промыть их под теплой проточной водой. Вся грязь и налет быстро уйдут, а крышки будут сверкать, как новые!

Подсказка: Зубной пастой также можно очистить нагар со сковородок с антипригарным покрытием. Просто равномерно распределите пасту по всей поверхности сковороды, оставьте на 10-15 минут, затем смойте. Тефлоновое покрытие будет очищено без повреждений.