Грязные стеклянные крышки кастрюль засверкают, как чистый хрусталь: намазали и смыли — без трудов и дорогой химии
Возвращаем блеск стеклянным крышкам!
Стеклянные крышки – незаменимый атрибут любой кухни. Но даже при тщательном уходе со временем они мутнеют, покрываясь слоем жира и нагара. Прежде чем отправлять "ветеранов" на свалку, попробуйте вернуть им былую красоту с помощью "волшебной" пасты, рецепт которой раскрыл канал «Уют в доме».
Записываем рецепт:
- Зубная паста (не жалейте, берите самую дешевую)
- Пищевая сода
- Жидкое мыло для посуды (подойдет и обычное средство для мытья посуды)
Как приготовить волшебное зелье и вернуть крышкам блеск:
1. Соединяем все ингредиенты в равных пропорциях и хорошенько перемешиваем до получения однородной консистенции.
2. Наносим получившуюся пасту на загрязненные крышки. Не жалейте смеси!
3. Оставляем на 10-30 минут (чем сильнее загрязнение, тем дольше).
4. Смываем пасту теплой водой, помогая себе губкой.
Приятный бонус: эта паста – настоящий борец с нагаром на сковородах. Нанесите ее на проблемные места, подождите 10-15 минут и смойте.
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