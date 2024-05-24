Возвращаем блеск стеклянным крышкам!



Стеклянные крышки – незаменимый атрибут любой кухни. Но даже при тщательном уходе со временем они мутнеют, покрываясь слоем жира и нагара. Прежде чем отправлять "ветеранов" на свалку, попробуйте вернуть им былую красоту с помощью "волшебной" пасты, рецепт которой раскрыл канал «Уют в доме».



Записываем рецепт:

Зубная паста (не жалейте, берите самую дешевую) Пищевая сода Жидкое мыло для посуды (подойдет и обычное средство для мытья посуды)



Как приготовить волшебное зелье и вернуть крышкам блеск:



1. Соединяем все ингредиенты в равных пропорциях и хорошенько перемешиваем до получения однородной консистенции.

2. Наносим получившуюся пасту на загрязненные крышки. Не жалейте смеси!

3. Оставляем на 10-30 минут (чем сильнее загрязнение, тем дольше).

4. Смываем пасту теплой водой, помогая себе губкой.



Приятный бонус: эта паста – настоящий борец с нагаром на сковородах. Нанесите ее на проблемные места, подождите 10-15 минут и смойте.