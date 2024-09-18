Граждане в шоке: за вклады в банках тоже начнут начислять налог

С 2024 года россияне, имеющие банковские вклады, вновь обязаны уплачивать налог на полученные по ним проценты.

Этот налог необходимо оплатить самостоятельно не позднее 5 декабря. В этой статье мы подробно объясним, как правильно рассчитать сумму налога, нужно ли подавать налоговую декларацию и кто может быть освобождён от этой обязанности.

Возвращение налога на проценты по вкладам

В начале 2021 года вступил в силу закон, предусматривающий налогообложение процентных доходов по вкладам в банках. Два года подряд по указу президента России, взимание этого налога было приостановлено. Однако с 2024 года налоговая обязанность возвращается, и вкладчики снова должны учитывать этот аспект при планировании своих финансов.

Как рассчитывается налог

Ставки налога:

13% — для процентных доходов до 5 миллионов руб. 15% — для суммы, превышающей 5 миллионов руб.

Важно отметить, что налогом облагаются только проценты, полученные по вкладам, а не сам вклад. Процентные доходы со всех ваших вкладов в разных банках суммируются. Это означает, что распределение средств по разным финансовым учреждениям не поможет избежать налогообложения.

Необлагаемая сумма и как её вычислить

Существует определённая сумма процентного дохода, которая не подлежит налогообложению. Эта сумма зависит от максимальной ключевой ставки Центрального банка России за год и рассчитывается по формуле:

Максимальная ключевая ставка за год×1000000рублей

Например, если в настоящем году максимальная ключевая ставка составит 16%, необлагаемая сумма будет:

16%×1000000=160000рублей

Пример расчёта налога

Предположим, вы заработали на процентах по вкладам в 2024 году 250 000 рублей.

Вычитаем необлагаемую сумму:

250000−160000=90000рублей

Рассчитываем налог по ставке 13%:

90000×13%=11700рублей

Таким образом, вам необходимо уплатить налог в размере 11 700 рублей.

Особенности для вкладов в иностранной валюте

Если у вас есть вклады в иностранной валюте, правила налогообложения остаются аналогичными. Процентный доход пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка на дату начисления процентов.

Пример для валютного вклада

Вы разместили 10 000 долларов США под 3% годовых. За год вы получили 300 долларов в виде процентов. Если курс доллара на дату начисления процентов составляет 75 рублей, ваш доход в рублях будет:

300×75=22500рублей

Поскольку эта сумма меньше необлагаемой суммы 160 тыс. рублей, налог платить не нужно.

Кто освобождается от уплаты налога

Проценты, полученные по эскроу-счетам, не подлежат налогообложению.

Доходы по рублёвым вкладам со ставкой не более 1% годовых освобождены от налогов.

Основная сумма вклада, даже если курс иностранной валюты вырос, не облагается налогом.

Как и когда платить

Декларация: вам не нужно самостоятельно подавать налоговую декларацию по этим доходам. Банки автоматически передают всю необходимую информацию в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Уведомление: сумма налога отобразится в вашем личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Срок оплаты: налог необходимо уплатить до 1 декабря.

Способы оплаты: оплатить налог можно онлайн через личный кабинет или другими удобными для вас способами.

Последствия несвоевременной оплаты

Пени и штрафы: за каждый день просрочки начисляются пени. Размер штрафа может составлять 20% от неуплаченной суммы налога.

Принудительное взыскание: если вы игнорируете уведомления налоговой службы, сумма задолженности может быть взыскана принудительно через суд.

Дополнительная полезная информация

Планируйте финансы: учитывайте предстоящие налоговые платежи при планировании доходов и расходов.

Следите за ставками ЦБ: изменения ключевой ставки влияют на размер необлагаемой суммы и, соответственно, на ваши налоговые обязательства.

Консультация со специалистами: если у вас возникают вопросы, обратитесь к налоговому консультанту или в ФНС для разъяснений.

Возвращение налога на проценты по вкладам — важное изменение, которое может повлиять на ваши финансовые планы. Своевременная осведомлённость и выполнение налоговых обязательств помогут избежать дополнительных расходов и сохранить ваши сбережения.