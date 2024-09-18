Граждане в шоке: за вклады в банках тоже начнут начислять налог
ivteleradio.ru
С 2024 года россияне, имеющие банковские вклады, вновь обязаны уплачивать налог на полученные по ним проценты.
Этот налог необходимо оплатить самостоятельно не позднее 5 декабря. В этой статье мы подробно объясним, как правильно рассчитать сумму налога, нужно ли подавать налоговую декларацию и кто может быть освобождён от этой обязанности.
Возвращение налога на проценты по вкладам
В начале 2021 года вступил в силу закон, предусматривающий налогообложение процентных доходов по вкладам в банках. Два года подряд по указу президента России, взимание этого налога было приостановлено. Однако с 2024 года налоговая обязанность возвращается, и вкладчики снова должны учитывать этот аспект при планировании своих финансов.
Как рассчитывается налог
Ставки налога:
- 13% — для процентных доходов до 5 миллионов руб.
- 15% — для суммы, превышающей 5 миллионов руб.
Важно отметить, что налогом облагаются только проценты, полученные по вкладам, а не сам вклад. Процентные доходы со всех ваших вкладов в разных банках суммируются. Это означает, что распределение средств по разным финансовым учреждениям не поможет избежать налогообложения.
Необлагаемая сумма и как её вычислить
Существует определённая сумма процентного дохода, которая не подлежит налогообложению. Эта сумма зависит от максимальной ключевой ставки Центрального банка России за год и рассчитывается по формуле:
Максимальная ключевая ставка за год×1000000рублей
Например, если в настоящем году максимальная ключевая ставка составит 16%, необлагаемая сумма будет:
16%×1000000=160000рублей
- Пример расчёта налога
Предположим, вы заработали на процентах по вкладам в 2024 году 250 000 рублей.
Вычитаем необлагаемую сумму:
250000−160000=90000рублей
Рассчитываем налог по ставке 13%:
90000×13%=11700рублей
Таким образом, вам необходимо уплатить налог в размере 11 700 рублей.
Особенности для вкладов в иностранной валюте
Если у вас есть вклады в иностранной валюте, правила налогообложения остаются аналогичными. Процентный доход пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка на дату начисления процентов.
- Пример для валютного вклада
Вы разместили 10 000 долларов США под 3% годовых. За год вы получили 300 долларов в виде процентов. Если курс доллара на дату начисления процентов составляет 75 рублей, ваш доход в рублях будет:
300×75=22500рублей
Поскольку эта сумма меньше необлагаемой суммы 160 тыс. рублей, налог платить не нужно.
Кто освобождается от уплаты налога
- Проценты, полученные по эскроу-счетам, не подлежат налогообложению.
- Доходы по рублёвым вкладам со ставкой не более 1% годовых освобождены от налогов.
- Основная сумма вклада, даже если курс иностранной валюты вырос, не облагается налогом.
Как и когда платить
- Декларация: вам не нужно самостоятельно подавать налоговую декларацию по этим доходам. Банки автоматически передают всю необходимую информацию в Федеральную налоговую службу (ФНС).
- Уведомление: сумма налога отобразится в вашем личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
- Срок оплаты: налог необходимо уплатить до 1 декабря.
- Способы оплаты: оплатить налог можно онлайн через личный кабинет или другими удобными для вас способами.
Последствия несвоевременной оплаты
- Пени и штрафы: за каждый день просрочки начисляются пени. Размер штрафа может составлять 20% от неуплаченной суммы налога.
- Принудительное взыскание: если вы игнорируете уведомления налоговой службы, сумма задолженности может быть взыскана принудительно через суд.
Дополнительная полезная информация
- Планируйте финансы: учитывайте предстоящие налоговые платежи при планировании доходов и расходов.
- Следите за ставками ЦБ: изменения ключевой ставки влияют на размер необлагаемой суммы и, соответственно, на ваши налоговые обязательства.
- Консультация со специалистами: если у вас возникают вопросы, обратитесь к налоговому консультанту или в ФНС для разъяснений.
Возвращение налога на проценты по вкладам — важное изменение, которое может повлиять на ваши финансовые планы. Своевременная осведомлённость и выполнение налоговых обязательств помогут избежать дополнительных расходов и сохранить ваши сбережения.
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