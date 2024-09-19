Граждане РФ в шоке: за вклады в банках тоже начнут начислять налог

С 2024 года россияне вновь начнут платить налог на доходы по банковским вкладам. Давайте разберемся в деталях: как правильно вычислить налог, кто освобожден от его уплаты и когда именно нужно его оплатить.

Почему возвращается налог на проценты по вкладам

Закон, регулирующий налогообложение процентов по вкладам, вступил в силу с начала января 2021. В последующие два года, по указу президента России, вкладчики были временно освобождены от этого налога. Однако начиная с 2024 года налог снова активируется, и гражданам необходимо будет уплатить его за доходы, полученные в предыдущем году.

Налог облагает исключительно процентный доход, а не весь вклад. Доходы с % по вкладам в различных банках суммируются, и избежать налогообложения, разделив средства по разным счетам, не удастся. Ставка налога составляет 13% для доходов до 5 миллионов рублей и 15% для сумм сверх этого порога.

Кто не платит налог

Доходы по некоторым видам счетов освобождены от налога. Это касается эскроу-счетов и вкладов с процентной ставкой ниже одного процента годовых в российских банках.

Процедура уплаты налога

Заполнять декларацию вручную не требуется: банки передают все необходимые данные в ФНС. Сумма налога будет отображаться в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, и ее нужно будет оплатить до 2 декабря 2024 года. В случае невыполнения обязательства к уплате начисляются штрафы и пени.

Возвращение налога на проценты по вкладам в 2024 году требует внимания к деталям расчета и своевременной уплаты. Понимание этих нюансов поможет избежать нежелательных финансовых последствий.

