Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Гражданам России старше 56 лет автоматически придет на карту новая выплата в июне

С последними изменениями в пенсионной системе России, начиная с июня текущего года, процесс получения пенсий для граждан пенсионного возраста стал значительно проще.

ugoria.tv

Подписаться в Telegram

С последними изменениями в пенсионной системе России, начиная с июня текущего года, процесс получения пенсий для граждан пенсионного возраста стал значительно проще.

Внедрение автоматизированного назначения страховых пенсий по старости является ключевым элементом этих реформ.

Кто имеет право на автоматическое назначение пенсии?

Как сообщает портал Sevastopolmedia, автоматическое назначение пенсии теперь доступно для женщин от 56 лет и 6 месяцев и мужчин от 61 года и 6 месяцев, при условии достижения минимума в 23,4 индивидуальных коэффициента и 13 лет страхового стажа. Кроме того, определённые категории граждан, включая военнослужащих и космонавтов, могут претендовать на дополнительные специализированные пенсии.

Исключения из автоматического назначения

Не все случаи подпадают под автоматическое назначение. Так, лица с опытом работы за границей, а также те, кто имеет нетрудоспособных иждивенцев или работал в сельской местности, могут требовать индивидуального подтверждения условий для назначения пенсии.

Процесс подачи заявления на пенсию

Заявление на назначение пенсии теперь можно подать через портал Госуслуг за месяц до достижения пенсионного возраста. Важно, что при подаче заявления необходимо дать согласие на обработку персональных данных для назначения пенсии.

Планирование пенсионных выплат

В честь празднования Дня России в июне 2024 года, пенсионные выплаты были произведены досрочно.

Эти меры не только упрощают получение пенсий, но и сокращают время, затрачиваемое на бюрократические процедуры, обеспечивая более быстрый и эффективный доступ к заслуженным выплатам. Это подчеркивает стремление государства облегчить жизнь пенсионеров и усилить их финансовую поддержку в периоды, когда это особенно необходимо.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

15 часов назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

мо сергиево посадский район перечень ип или ооо занимающихся уничтожением борщевика

Новости Казани

день назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

кейтеринг в баночках в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

17 часов назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара
Новости Татарстана
час назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Казани

17 часов назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи

Интересное в Казани

20 часов назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани на время закроют дорогу на улицах Шамиля Усманова и Гагарина
Сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры
Новости Татарстана
час назад

Сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры

Новости Казани

19 часов назад

В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова

Новости Казани

20 часов назад

В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Новости Казани

20 часов назад

Синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году