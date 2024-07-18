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Гражданам России назвали обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам

С 2018 года Россия приступила к значительной модернизации своей пенсионной системы, впервые с 1932 года, адаптируясь к изменениям в демографии и экономическом контексте страны.

smartik.ru

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С 2018 года Россия приступила к значительной модернизации своей пенсионной системы, впервые с 1932 года, адаптируясь к изменениям в демографии и экономическом контексте страны.

Основные этапы реформы

Эта инициатива затрагивает тех, кто родился после середины 1950-х, и внедряется поэтапно:

  • В 2019 году были установлены новые возрастные пороги для выхода на пенсию: 55,5 лет для женщин (1964 г.р.) и 60,5 лет для мужчин (1959 г.р.).
  • К 2028 году пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Защита уязвимых категорий граждан

Реформа предусматривает специальные условия для некоторых категорий населения:

  • Многодетные матери с пятью и более детьми могут уйти на пенсию в 50 лет.
  • Матери трех и четырех детей имеют право выйти на пенсию в 57 и 56 лет соответственно.
  • Лица с длительным стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) могут выходить на пенсию на два года раньше установленного возраста.

Цели и ожидания от реформы

Цель реформы — укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы и стимулировать граждан к более продолжительной трудовой деятельности, отражая глобальные тенденции увеличения продолжительности профессиональной жизни.

Встречая вызовы

Пенсионная реформа является ключевым шагом в ответ на демографические и экономические испытания, с которыми сталкивается Россия. Это требует внимательного подхода к реализации изменений, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для населения и обеспечить гладкий переход к обновленной системе.

Эти меры лежат в основе создания адаптивной и устойчивой пенсионной системы, призванной отвечать потребностям меняющегося общества и гарантировать финансовую поддержку гражданам на закате их карьеры.

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