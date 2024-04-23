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Гражданам России хотят установить минимальную зарплату без премий и надбавок

Гражданам России хотят установить минимальную зарплату без премий и надбавок

dzen.ru

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В России внесены предложения по модификации Трудового кодекса, цель которых — закрепить минимальный размер заработной платы на уровне или выше МРОТ, не включая при этом дополнительные выплаты типа премий и надбавок.

Эти изменения уже переданы для обсуждения в Государственную думу.

Законодатели обращают внимание на проблему, с которой сталкиваются работники: несмотря на законодательные требования к минимальной заработной плате, работодатели часто устанавливают основную зарплату ниже этого минимума. Для достижения законодательно установленного МРОТ, который сейчас составляет 19,2 тысячи рублей, работодатели прибегают к различным дополнительным выплатам.

Эта практика сложилась после внесения изменений в федеральные законы в 2007 году, которые отменили гарантированный минимум вознаграждения за труд, что позволило работодателям снижать размеры основных окладов.

Депутат Сергей Миронов подчеркивает, что многие работодатели продолжают платить зарплату ниже минимального размера оплаты труда и не намерены менять эту практику. По его словам, это ставит работников в зависимое и уязвимое положение, где они вынуждены полагаться на благосклонность руководства.

Предлагаемые поправки нацелены на усиление защиты трудовых прав сотрудников, гарантируя, что их основной доход будет независим от желаний работодателя и всегда будет соответствовать минимальному уровню, определенному правительством РФ.

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