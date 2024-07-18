Гражданам РФ придется платить еще по 5%: Минфин придумал новый налог

Министерство финансов Российской Федерации анонсировало планы по внедрению нового туристического налога, который начнет действовать с 2025 года и будет ежегодно увеличиваться.

В первый год применения этого налога туристы будут платить 1 процент от стоимости своего проживания, при этом уже через 5 лет ставку налога повысят до пяти процентов. Нововведение затронет доходы, получаемые от услуг размещения, которые обычно составляют от 60 до 90 процентов от общего дохода предприятий туристической отрасли.

Средства, собранные в результате налогообложения, планируется направлять в региональные бюджеты. Это должно помочь финансированию проектов по развитию туристической инфраструктуры и поддержке местных инициатив, укрепляя туристический потенциал регионов.

Однако, по словам коммерческого директора отельной группы «Русские сезоны», новая налоговая мера может привести к повышению цен на отельные услуги. Она выразила опасения, что, несмотря на то что налог номинально направлен на предприятия гостиничного бизнеса, реальная финансовая нагрузка может быть переложена на плечи конечных потребителей. Это может увеличить общую стоимость проживания в России, как сообщает primpress.ru.

Инициатива уже вызвала живые дискуссии среди экспертов туристической индустрии и обеспокоенности среди потребителей, опасающихся роста стоимости отдыха в стране. Это предложение продолжает быть предметом анализа и обсуждения на различных уровнях, включая влияние на туристический сектор и экономику в целом.