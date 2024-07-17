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Гражданам придется платить еще по 5%: Минфин придумал новый налог

Министерство финансов Российской Федерации объявило о планах по реформированию туристического налога, заменяя его новым налогом, который начнет действовать с 2025 года.

flectone.ru

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Министерство финансов Российской Федерации объявило о планах по реформированию туристического налога, заменяя его новым налогом, который начнет действовать с 2025 года. Новый налог будет подлежать ежегодному увеличению.

В первый год после введения новой налоговой меры, туристы заплатят 1 процент от стоимости своего проживания, а к 2029 году этот процент возрастет до 5. Налоговые сборы будут производиться с доходов, заработанных на услугах размещения, которые обычно составляют значительную часть, от 60 до 90 процентов, от общих доходов предприятий отрасли.

Собранные налоги будут направлены в региональные бюджеты, способствуя финансированию проектов по развитию туристической инфраструктуры и других местных инициатив.

Тем не менее, по словам коммерческого директора отельной группы «Русские сезоны», новый налог может привести к увеличению цен на отельные услуги. Рындина предупреждает, что хотя налог номинально направлен на предприятия гостиничного бизнеса, в конечном итоге финансовое бремя может быть перенесено на конечных потребителей, увеличивая стоимость их проживания в России, сообщает primpress.ru.

Инициатива вызвала активные дискуссии среди специалистов туристической индустрии и обеспокоенных потребителей, опасающихся возрастания стоимости отдыха в стране.

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