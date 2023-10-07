Гражданам повестки раздают прямо на рынках: это новая волна мобилизации?

Полицейские в Челябинске устроили миграционный рейд на рынке. В рамках операции "Нелегал-2023" не только выявляли миграционные нарушения, но и факты уклонения от постановки на воинский учет.

17 мигрантов, которые ранее получили гражданство РФ, получили от силовиков повестки в военкомат.

На двоих новоиспеченных россиян составили протоколы за нарушение обязанностей по воинскому учету, их ждут штрафы до 30 000 рублей.

